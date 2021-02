Dier mostra como Vinícius pagou aposta e até Vertonghen é chamado à conversa

A carregar o vídeo ...

Eric Dier, antigo jogador do Sporting, mostrou nas redes sociais um momento de boa disposição no plantel do Tottenham. O defesa ganhou um jogo de teqball a Vinícius - emprestado aos spurs pelo Benfica - e mostrou o castigo a que o brasileiro teve de se sujeitar. "O meu amigo Jan [Vertonghen] disse que tu eras bom a jogar isto, que jogavas todos os dias no Benfica", atira Eric Dier, entre risos. (Vídeo Instagram)