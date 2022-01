A carregar o vídeo ...

Christian Eriksen revela que o seu principal objetivo é agora regressar à seleção nacional dinamarquesa e jogar no Campeonato do Mundo que se irá realizar no Qatar este ano. Em entrevista à 'DRTV', o médio assumiu que vai continuar a jogar futebol - embora sem revelar o seu próximo clube -, que se sente na sua "melhor forma" física e que o seu coração "não é um obstáculo".