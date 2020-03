Erro clamoroso de Ederson 'oferece' a McTominay o segundo golo do Manchester United

A carregar o vídeo ...

O Manchester United venceu () na receção ao Manchester City, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Premier League, num encontro em que figuras bem conhecidas do futebol português evidenciaram-se por razões diferentes. Bruno Fernandes, ex-médio do Sporting, abriu o livro e, aos 30 minutos, para o primeiro da partida, enquanto que Ederson, ex-guarda-redes do Benfica, 'entregou' o segundo aos red devils já perto do final da partida. [Vídeo: Twitter]