Escândalo no Brasil: jogador marca autogolo (muito) suspeito e acaba despedido

A carregar o vídeo ...

É um dos temas do dia no Brasil. Pelo menos dois jogadores do Atlético-AM foram despedidos do clube, depois de terem protagonizado uma cena absolutamente surreal na fase final do encontro com o Sul América, referente à Série B do Campeonato Amazonense. Tudo aconteceu com o marcador em 3-1 para os visitantes, quando o médio Júlio Campos, de forma inexplicável, atira a bola para a própria baliza perante sem que o guarda-redes fizesse sequer um esboço de reação. Foram de imediato lançadas suspeitas de que a situação teria a ver com jogos combinados e os dois jogadores foram despedidos da equipa e foi anunciada uma investigação interna.