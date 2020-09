Escândalo no US Open: Djokovic desqualificado após este lance

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic foi desqualificado nos quartos de final do US Open, após acertar com uma bolada no pescoço da juíza de linha, que até ficou com falta de ar... Na altura, o sérvio perdia o primeiro set por 5-6 diante de Pablo Carreño Busta. A decisão levou vários minutos a ser tomada mas ditou mesmo a 'expulsão' do tenista sérvio do Grand Slam dos EUA. È a primeira vez na história do ATP que um número 1 do Mundo é desqualificado num dos quatro 'majors'!!