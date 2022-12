A carregar o vídeo ...

Ao contrário de maior parte dos países, o futebol não parou no 25 de dezembro nos Emiratos Árabes Unidos. E até deu momentos para mais tarde recorde, como este grande golo de Ahmed Al Naqbi, do Kalba. No final, acabou por vencer o Khorfakkan, por 2-1, num jogo resolvido por Aylton Boa Morte aos... 90'+12!