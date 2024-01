Escovaram os dentes e até... leram um livro: grupo misterioso de homens chamou a atenção em Stamford Bridge

A carregar o vídeo ...

Sete adeptos vestidos de negro chamaram este sábado a atenção em Stamford Bridge durante a vitória do Chelsea diante do Fulham de Marco Silva, por 1-0 . Segundo a imprensa inglesa, o grupo - que no decorrer da partida realizou algumas ações estranhas como escovar os dentes, ficar largos segundos a olhar para o relógio ou ler um livro - marcou presença nas bancadas do estádio dos blues para promover o filme 'Argylle' que, entre outros, também conta com a cantora Dua Lipa, que esteve igualmente no recinto a assistir ao encontro. De resto, Enzo Fernández também apareceu recentemente num treino do Chelsea com uma mochila muito particular e que fazia referência ao mesmo filme. (: Twitter)