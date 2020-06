Espanha acusam Guardiola de ser cínico quando fala de racismo e lembram-lhe Roberto Carlos

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola disse que tinha vergonha pela forma como os negros foram tratados nos últimos 400 anos mas em Espanha há quem acuse o treinador do Manchester City de cinismo, lembrando o sucedido em 1998 com Roberto Carlos. O então jogador do Real Madrid foi alvo de insultos racistas em Barcelona, facto que na altura Guardiola (jogador dos blaugrana) minimizou. (Vídeo As/Movistar)