Espanhóis avançam que Jorge Mendes falou com o Real Madrid por causa de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Jorge Mendes terá falado informalmente com o Real Madrid no sentido de avaliar um possível regresso do internacional português da Juventus aos merengues. A notícia foi avançada no programa 'El Chiringuito de Jugones', em Espanha, e surge na sequência das críticas que o avançado tem recebido em Itália, depois do afastamento dos bianconeri da Champions às mãos do FC Porto. (Vídeo Twitter)