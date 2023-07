Espanhóis falam em tensão entre João Félix e Lemar no treino do At. Madrid

A carregar o vídeo ...

João Félix e Lemar protagonizaram uma situação no treino do At. Madrid que está a ser interpretado pela imprensa espanhola como mais um momento de tensão entre ambos. Tudo sucede quando o português lança o seu colete na direção do francês, que aparentou não ter ficado muito agradado. Em seguida, Lemar chega a mostrar o dedo do meio do avançado luso, antes de toda a situação ficar sanada... com poucos sorrisos.