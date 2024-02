Espanhóis garantem que Laporta rejeitou Sérgio Conceição no Barcelona: «Rompe com o ADN do clube»

A carregar o vídeo ...

O 'El Chiringuito' garante, nas últimas horas, que Laporta, presidente do Barcelona, rejeitou a ida de Sérgio Conceição para os catalães, cenário que havia sido sugerido por Deco, diretor desportivo dos blaugrana. Segundo a mesma fonte, o máximo dirigente considerou que o treinador do FC Porto "rompe com o ADN" do clube. (Vídeo: El Chiringuito)