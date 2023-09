Espanhóis incrédulos com expulsão a jogadora do Real Madrid B: «A mais injusta que vão ver»

A carregar o vídeo ...

"É a expulsão mais injusta que vão ver", escreve o 'AS'. "A inexplicável expulsão de uma jogadora do Real Madrid B, as jogadoras não entendem!", referiu a 'Marca'...



O lance em causa aconteceu no duelo diante da Real Sociedad B, já em tempo de compensação, quando Alicia de la Cuerda viu o cartão vermelho direto por ter agarrado uma adversária num momento de contra-ataque ainda no meio campo ofensivo.