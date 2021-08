Espanhóis recordam declarações de Cristiano Ronaldo sobre o Manchester City em 2015

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi anunciado esta sexta-feira no Manchester United . No entanto, a hipótese de rumar ao rival City foi bastante discutida. Aproveitando esse ponto, o 'AS' recordou uma entrevista do internacional português à BBC em 2015, onde este era questionado sobre a possibilidade de um dia rumar ao Manchester City (já então poderoso financeiramente), ao qual respondeu: "Achas que aos 30 anos é o dinheiro que me move? Se eu quisesse dinheiro ia para o Qatar. Isto não tem a ver com dinheiro, mas sim com paixão."