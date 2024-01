A carregar o vídeo ...

A marcar golos dentro e fora do campo. Para lá de ser um craque nas quatro linhas, o inglês Jude Bellingham vai também conquistando os espanhóis com pequenos gestos. Como este, durante o jogo com o Arandina, quando não teve dúvidas em prescindir da sua manta para dá-la a um apanha-bolas do clube local, que parecia estar a passar mal com as temperaturas negativas que se registavam.