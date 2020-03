Espanhola saiu para correr, foi apanhada e acabou multada em 601 euros

A carregar o vídeo ...

As autoridades espanholas estão a cumprir à risca as regras que foram definidas no âmbito da quarentena devido ao surto do coronavírus, mas continua a haver no país vizinho quem não esteja disposto a cumpri-las. Como o caso de uma pessoa que foi apanhada pela Guardia Civil a correr ao ar livre numa altura em que essa atividade está proibida. E depois de ter sido 'perdoada' numa primeira infração, desta vez não teve tanta sorte e acabou mesmo por ser multada em 601 euros...