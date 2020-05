ESPN lança documentário sobre Lance Armstrong: veja aqui o trailer

A carregar o vídeo ...

Depois do sucesso com "The Last Dance", série documental sobre a vida e carreira do antigo basquetebolista Michael Jordan, a ESPN prepara-se para lançar o "30 for 30", um documentário sobre Lance Armstrong, antigo ciclista norte-americano que ficou mundialmente conhecido depois de vencer o Tour de France, entre 1999 e 2005, por sete vezes consecutivas. [Vídeo: ESPN / Omnisport]