João Mário tornou-se no marcador do castigo máximo do Benfica esta época e vinha a mostrar uma frieza enorme, o que permitiu ‘engordar’ os números dignos de avançado que leva esta temporada. Dos 17 golos apontados em 2022/23, nove foram da marca dos 11 metros. O aproveitamento de 100% acabou por ser estragado ao 10º penálti e por Rafael Bracali.