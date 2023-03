A carregar o vídeo ...

João Palhinha pregou uma partida a Carlos Vinícius, ex-avançado do Benfica, durante uma viagem de autocarro do plantel do Fulham e que Willian registou em vídeo. O internacional português apanhou o companheiro de equipa distraído no telemóvel e molhou-o, soltando gargalhadas no próprio e também nos companheiros de equipa.