Está a chegar a grande bomba do mercado!

Está a chegar mais uma grande coleção! A partir de 9 de julho, oferecemos os cromos do Benfica campeão . Logo na primeira entrega terá direito, na compra da edição do dia, a uma caderneta mais as ilustrações especiais de Gonçalo Ramos e Aursnes, dois dos jogadores mais importantes do título 2022/23. Depois, e até ao dia 23, receberá ainda mais 46 cromos que vão surpreendê-lo.