«Estão sempre a fazer fita»: do aviso antes do jogo com o FC Porto à festa de Rui Costa no balneário do Dragão

O Benfica lança esta quinta-feira o terceiro episódio da série 'Eu amo o Benfica' na plataforma Bplay e que conta a história da caminhada até à conquista do 38.º campeonato nacional das águias com imagens inéditas da época 2022/23. Este 'capítulo' aborda o que se passou em outubro, a que muitos chamavam de "mês de terror", que contou com jogos no Dragão e com o PSG e Juventus: das palavras de Rui Costa a Schmidt 'rendido' à exibição das águias frente ao PSG à festa do presidente dos encarnados após a vitória frente ao FC Porto