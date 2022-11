António Silva está a viver esta noite, na Amoreira, uma noite para mais tarde recordar. Depois do fantástico golo de calcanhar, o jovem central das águias apontou o primeiro 'bis' pela equipa principal com um cabeceamento à boca da baliza do Estoril. Sem oposição, depois de receber a bola de Florentino, o jovem teve apenas de encostar para o fundo das redes.