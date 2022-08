«Estou ansioso por ver-vos no estádio»: Aursnes deixa mensagem aos adeptos do Benfica

A carregar o vídeo ...

Minutos depois de assinar contrato com o Benfica até 2027, Fredrik Aursnes, o mais recente reforço das águias para o meio-campo, deixou uma mensagem aos adeptos benfiquistas. "Olá a todos os adeptos do Benfica. Daqui fala Fredrik. Estou muito feliz por aqui estar e estou ansioso por ver-vos no estádio e jogar com a vossa presença", disse o ex-Feyenoord. [Vídeo: SL Benfica]