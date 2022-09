«Estou nervoso, estou a tremer, estou a suar»: a incrível reação de campeão do Mundo ao conhecer De Bruyne

A carregar o vídeo ...

Nome mais importante do atletismo brasileiro na atualidade, Alison dos Santos está habituado a grandes palcos, não fosse ele o atual campeão do Mundo dos 400 metros barreiras, mas há momentos em que até o atleta mais bem preparado... fica sem jeito. Foi isso que aconteceu esta quinta-feira, quando 'Piu' conheceu Kevin de Bruyne. Ainda que com o seu jeito descontraído, o barreirista não escondeu o nervosismo. E quando viu a prenda do belga... então foi como uma criança a receber um brinquedo.