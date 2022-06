«Estou pronto»: Weigl diz-se preparado para o início da nova temporada com o Benfica

A carregar o vídeo ...

Julian Weigl mostrou-se "pronto" para arrancar uma nova temporada com o símbolo do Benfica ao peito. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube da Luz, o médio internacional alemão 'passou a mão' pelo símbolo e atirou em germânico: "Estou pronto". O médio-defensivo foi um dos 14 jogadores que marcaram hoje presença no Hospital da Luz a realizar os habituais exames médicos antes do arranque da nova temporada. [Vídeo: SL Benfica]