A carregar o vídeo ...

Rodrigo Pinho faturou o primeiro pelo Coritiba, dirigido pelo português António Oliveira. O avançado brasileiro contratado ao Benfica marcou ao segundo jogo oficial, diante do Foz do Iguaçu, numa vitória fora de portas por 3-0, para o Campeonato Paranaense. Pinho percorreu 60 metros do campo com a bola dominada e atirou, em jeito, a contar.