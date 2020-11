Estreia de Messi pela equipa principal do Barcelona foi há 16 anos... frente ao FC Porto

A carregar o vídeo ...

Foi há precisamente 16 anos que Lionel Messi se estreou pela equipa principal do Barcelona, num encontro de cariz particular diante do FC Porto... no Estádio do Dragão. O astro argentino dos catalães entrou na partida aos 75 minutos (com o placard já definido, 2-0 para o FC Porto) e deixou vários pormenores de qualidade, que já revelavam que estávamos perante uma jovem promessa do futebol mundial. O Barcelona celebrou esta segunda-feira a ocasião, com um vídeo sobre os melhores momentos do na altura camisola '14' dos blaugrana. [Vídeo: Barcelona]