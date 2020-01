A carregar o vídeo ...

[Vídeos mais vistos do ano; originalmente publicado a 22 de outubro] Kirill Tereshin, conhecido por Popeye russo, por ter injetado no ano passado Synthol, substância que gera falsa impressão de crescimento muscular e é bastante perigosa, estreou-se no MMA e não aguentou mais de três minutos de combate.