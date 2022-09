A carregar o vídeo ...

Shoya Nakajima teve uma estreia horrível pelo Antalyaspor. O antigo jogador do FC Porto entrou na segunda parte do encontro com o Adana Demirspor e, 15 segundos depois, foi expulso. O médio japonês nem chegou a tocar na bola no período em que esteve em campo... A cara dos adeptos japoneses na bancada diz tudo.