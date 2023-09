Estrela da NBA queixa-se do preço da gasolina enquanto atesta... um Bugatti: «Que roubo do c...!»

A carregar o vídeo ...

O preço dos combustíveis não passa despercebido a ninguém e que o diga... Jimmy Butler. A estrela dos Miami Heat, da NBA, foi atestar o seu Bugatti e fez questão de partilhar um vídeo nas redes sociais a queixar-se dos 145 dólares que gastou. "Isto é um roubo do c...! Vou tentar recuperar alguma desta gasolina... Wow... Achas que se for lá dentro e disser que me enganei na gasolina, eles me devolvem o dinheiro? Isto é uma loucura, vou mudar para [carros] elétricos. Conseguem acreditar que atestar um Bugatti custa 145 dólares? Que loucura. Bugattis, meu...", refere o norte-americano. (Vídeo: Instagram/Jimmy Butler)