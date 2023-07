Estreou-se a marcar, saltou para a bancada para abraçar a mãe e... acabou expulso

A carregar o vídeo ...

Para o bem e para o mal, o jovem Yéiler Valencia jamais se vai esquecer do jogo deste domingo diante do Deportivo Cali. Na sua sétima partida pela equipa principal do Once Caldas, o defesa central conseguiu um momento memorável ao marcar o primeiro golo e, na celebração, em plena euforia, decidiu saltar para a bancada para abraçar a sua mãe. O problema? Valencia já tinha amarelo e, por isso, acabou expulso. Menos mal que o Once Caldas vencia neste momento por 4-0 e o resultado assim ficou...