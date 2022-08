'Eterno' Oscar Cardozo bisa e chega aos 100 golos no campeonato paraguaio

A carregar o vídeo ...

Já aqui mostramos o sensacional golo de Roque Santa Cruz , mas Oscar Cardozo, para lá da assistência no momento de magia do colega, também deixou marca na vitória do Libertad por 4-1 diante do Sol de América. No caso com dois golos, que o colocaram como o 11.º jogador da história do campeonato paraguaio a chegar aos 100 golos. Outro pormenor importante: Tacuara, agora com 39 anos, entrou aos 74'...