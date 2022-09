«Eu prometo ser como o Abel Ferreira...»: noiva 'usa' treinador do Palmeiras nos votos do casamento

A carregar o vídeo ...

O sucesso de Abel Ferreira ao serviço do comando técnico do Palmeiras permitiu ao treinador ser, diariamente, tema de conversa no dia a dia do adepto brasileiro. O que Abel Ferreira provavelmente nunca pensou foi ver o seu nome surgir nos votos de um casamento. Pois bem, a verdade é que isso aconteceu, e, claro está, no Brasil. Apesar de ser adepta do Corinthians, noiva cedeu no momento de jurar amor ao futuro marido com referências ao clube do seu coração, o Palmeiras. [Vídeo: AlessandroPiresFilmes/Instagram]