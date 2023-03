Euforia na chegada do Benfica ao Funchal: centenas de adeptos receberam equipa perto da meia noite

A carregar o vídeo ...

O Benfica aterrou ontem à noite na Madeira, perto da meia noite, com um atraso de pouco mais três horas em relação ao previsto, tendo sido recebido por um banho de multidão e em ambiente de euforia. Apesar do atraso, as águias foram recebidas em festa por centenas de adeptos, nomeadamente crianças das escolinhas do Benfica, que fizeram questão de registar em imagem a passagem dos craques.