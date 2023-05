Ever Banega (lembra-se dele? ) ainda está aí para as curvas... e para os golaços

A carregar o vídeo ...

Depois de uma carreira de sucesso em Espanha, com mais de dez anos ao serviço de Valencia, At. Madrid e Sevilha, Ever Banega joga desde 2020/21 na Arábia Saudita, ao serviço do Al Shabab. Por lá, como seria de esperar, é um dos jogadores mais preponderantes e, aqui e ali, vai marcando os seus golos. Leva 20 em três épocas e o mais recente, diante do Al Fateh, nasceu de um livre direto superiormente batido. Mais importante: deu a vitória à sua equipa (1-0).