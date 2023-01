Everton a ferro e fogo: jovem de 21 anos perseguido e insultado

A carregar o vídeo ...

A derrota diante do Southampton, no sábado, levou a várias manifestações de insatisfação por parte dos adeptos do Everton, claramente irritado com o estado das coisas em Goodison Park. Depois de Yerry Mina, surge agora um vídeo no qual se vê alguns fãs a perseguirem Anthony Gordon quando este passou de carro e, depois deste parar, a insultá-lo.