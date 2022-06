A carregar o vídeo ...

As imagens que circulam nas redes sociais, verificadas pela comunicação social brasileira, mostram um Everton descontraído e a cantar num pagode já com a camisola do Flamengo vestida. O extremo ainda não foi confirmado como jogador dos cariocas mas já enverga as novas cores, depois de dois anos ao serviço do Benfica.