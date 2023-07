Everton Cebolinha tinha tudo para marcar mas acabou por fazer isto frente ao Palmeiras de Abel

A carregar o vídeo ...

Everton Cebolinha teve nos pés uma oportunidade única para marcar no encontro entre Palmeiras e Flamengo na última madrugada, que terminou com um empate a um golo (1-1). Já perto do intervalo, o ex-jogador do Benfica teve tudo para igualar o marcador mas, mesmo a escassos metros da baliza, acabou por atirar por cima do alvo. [Vídeo: Brasileirão Play]