Ex-Benfica estreia-se a marcar pelo Arsenal com um golaço... nos descontos

Cloé Lacasse, antiga jogadora do Benfica, estreou-se a marcar esta sexta-feira pelo Arsenal diante do Manchester United com um autêntico golaço. Apesar de ter começado a partida no banco, Lacasse entrou em jogo ao minuto 86 e bastaram 7 minutos (90+3') para deixar a sua marca: deixou uma adversária para trás com uma grande finta e, de fora da área, rematou forte para o canto superior esquerdo. Na altura a sua equipa perdia por 2-1, tendo assim o tento da jogadora canadiana acabado por ter sido fundamental para evitar a derrota dos gunners frente aos red devils (2-2).