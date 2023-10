Ex-Benfica Roger visa Bruno Lage e pede ação a Textor: «Botafogo está a deixar escapar o campeonato»

A carregar o vídeo ...

Roger Flores, ex-jogador do Benfica, analisou num programa de televisão a situação do Botafogo no campeonato brasileiro pois, apesar de ainda liderar, o Fogão não conseguiu vencer nos últimos quatro jogos. O antigo avançado, agora comentador, considera que John Textor, o dono do clube, tem de fazer alguma coisa relativamente ao treinador Bruno Lage. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)