Óscar Cardozo tem 38 anos mas continua a saber fazer o que mais gosta no futebol: marcar golos. O maior marcador estrangeiro da história do Benfica apontou o quinto golo no 5-0 ao River Plate Asunción, um remate indefensável para o guarda-redes adversário. O festejo pelo Libertad foi à boa moda do Tacuara na companhia de Lorenzo Melgarejo, outra ex-águia...