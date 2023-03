A carregar o vídeo ...

Já apurado para a Gold Cup, ao assegurar o primeiro lugar no Grupo B da Liga B da Liga das Nações da CONCACAF, o Haiti fechou a sua campanha com uma vitória por 3-1 sobre a congénere da Bermuda, num jogo no qual um velho conhecido dos portugueses brilhou. Carnejy Antoine, antigo jogador do Casa Pia, fez o terceiro golo dos haitianos, com um disparo incrível de fora da área.