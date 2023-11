Ex-FC Porto tentou dar camisola a adeptos e acabou agredido pela polícia peruana

A carregar o vídeo ...

Suplente diante do Peru, num jogo no qual a Venezuela conseguiu um empate a um golo, o defesa Nahuel Ferraresi viu-se envolvido numa cena de confusão logo após o apito final, quando tentou, junto de alguns colegas, oferecer camisolas aos adeptos. Depois de um companheiro de seleção ter conseguido lançar a sua, o ex-jogador de FC Porto B, Moreirense e Estoril tentou seguir o exemplo, mas acabou impedido pela polícia ali presente. A cena aqueceu, os polícias irritaram-se com a insistência dos jogadores e o defesa, que agora joga no São Paulo, acabou mesmo agredido pelas forças da autoridade.