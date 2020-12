Ex-guarda-redes do Marítimo não estudou as regras e... marcou autogolo incrível

A carregar o vídeo ...

Antigo guarda-redes do Marítimo, o iraniano Alireza Haghighi protagonizou esta segunda-feira um daqueles momentos que pode ir diretamente para os apanhados. Diante do Gol Gohar, o guardião do Paykan conseguiu ser o autor de um autogolo num lance no qual se tivesse ficado quieto... teria sido melhor. Tudo porque, como a bola chega à sua baliza diretamente de um lançamento de linha lateral, o golo teria sempre de ser anulado. O problema foi que Haghighi meteu as mãos (literalmente) onde não devia e o árbitro 'teve' de o validar...