Vladimir Stojkovic, antigo guarda-redes do Sporting, agora com 39 anos, sofreu no fim de semana dois golos praticamente iguais no embate entre o seu Al Feiha e o Al Shabab. O mais incrível de tudo é que o autor dos dois tiros certeiros foi igualmente o mesmo: o polaco Grzegorz Krychowiak. No final, o Al Shabab venceria por 2-1...