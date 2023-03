Ex-internacional brasileiro critica Vítor Pereira: «É tudo muito confuso, como era no Corinthians»

A carregar o vídeo ...

Paulo Sérgio, antigo avançado do Corinthians que se sagrou tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, criticou Vítor Pereira, que apesar de ter garantido o apuramento do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, esta época já perdeu a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Paulo Sérgio diz não ter ficado surpreendido pelo início conturbado do técnico no clube do Rio de Janeiro. (Vídeo ESPN Brasil)