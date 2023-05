Ex-internacional colombiano apanhado com cocaína em 4 pares de sapatos: polícia mostra tudo

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional colombiano, Diego León Osorio, foi preso no início de abril por tráfico de droga, segundo anunciou ontem a polícia do país. O antigo defesa preparava-se para embarcar rumo a Madrid a partir de uma localidade próxima de Medellín "com 1.849 gramas de cocaína" e foi detido no aeroporto, depois de as autoridades verificarem que levava a droga em quatro pares de sapatos. O antigo defesa, de 52 anos, já tinha sido preso em 2002, quando transportava cocaína para Miami. Foi libertado depois de pagar uma fiança, mas voltou aos calabouços em 2016, novamente em Medellín, tendo sido colocado em prisão domiciliária durante cinco anos. (Vídeo Blu Antioquia/Twitter)