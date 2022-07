Ex-jogador do Benfica leu a cartolina de um jovem adepto, riu-se e ofereceu a camisola

A carregar o vídeo ...

Hany Mukhtar, internacional sub-21 alemão do Nashville SC, esteve esta madrugada em evidência ao marcar o único golo da vitória da sua equipa sobre os Seattle Sounders, mas também com um episódio curioso. No momento em que saía de campo, aos 90'+3, para dar lugar a Ake Loba, o antigo jogador do Benfica reparou numa das cartolinas que eram levantadas na bancada. Em causa, estava uma cartolina branca de um jovem adepto que dizia: "Vocês não conseguem defender Hany Mukhtar". O médio, de 27 anos, leu, riu-se e não pensou duas vezes e ofereceu a camisola. [Vídeo: Major League Soccer]