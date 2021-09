Ex-presidente do Corinthians chama "timinho" ao Benfica e arrasa Vieira: «Eu estou aqui e ele está preso»

A carregar o vídeo ...

André Sanchez, antigo presidente do Corinthians, foi convidado do canal de Youtube 'Inteligência Ltda'. Entre outros temas, o ex-dirigente do Timão abordou a relação com Luís Filipe Vieira e deixou críticas ao ex-líder do Benfica, nomeadamente pela forma como negociou a transferência do médio Pedrinho para a Luz. [Vídeo: Youtube]