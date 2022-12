Ex-presidente do Corinthians diz que "ficou ruim para Vítor Pereira": «Não devia ter dito aquilo que disse»

A carregar o vídeo ...

O Mundial'2022 juntou esta quinta-feira Andrés Sanchez, o antigo presidente do Corinthians, e Marcos Braz, vicepresidente do Flamengo, e um dos temas de conversa acabou por ser a situação de Vítor Pereira, técnico português que deixou os paulistas para rumar aos cariocas. Ora, num ambiente de rivalidade saudável, Sanchez e Braz trocaram argumentos bem animados, com o ex-líder do Timão a soltar uma frase que diz tudo sobre a opinião que o técnico português gerou no clube. "Ficou ruim para o Vítor Pereira pelas declarações que deu...", atirou Andrés Sanchez, que finalizou a sua declaração de uma forma... brutal. "Treinador bom é o que ganha. Eles deixaram ir o que ganhou [Dorival Junior] e estão a levar o que não ganhou..."