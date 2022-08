A carregar o vídeo ...

Bryan Ruiz vai deixar de ser futebolista no final do ano civil. O avançado que passou pelo Sporting e cumpre hoje 37 anos revelou a camisola que irá envergar pela última vez, desvendada esta quinta-feira pelo Alajuelense, da Costa Rica, o país-natal do jogador. Numa ação promocional emotivo, Ruiz ofereceu o novo uniforme a sócios e familiares.